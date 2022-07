Campo per il tiro a volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Campo per il tiro a volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STAND

Un bersaglio in volo con un'arma da fuoco. il termine specifico tiro a volo invece, nasce per identificare una ben precisa forma di tiro al piattello, che...

stand – gruppo musicale di dublino stand! – album degli sly & the family stone del 1969 stand – singolo dei r.e.m. del 1989 stand – singolo dei poison... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Alle estremità del campo ; Esercita un potere persona competente in un campo ; Abbandono strategico del campo di battaglia; Annaffiato estesamente, come un campo ; La capitale del tiro lo; Pezzi di artiglieria a tiro curvo; Offre divertimenti come giostre e tiro a segno; Figure geometriche... per le gare di tiro a segno; Al cinema, il suo mondo era favolo so; Le volo ntà del defunto; Possono essere al volo ; Che forza l altrui volo ntà;