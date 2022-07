Bilancia basata sul principio della leva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bilancia basata sul principio della leva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STADERA

Significato/Curiosita : Bilancia basata sul principio della leva

Valore è determinato unicamente dalla leva domanda e offerta: esso utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni...

la stadèra è una bilancia di origine etrusca il cui funzionamento si basa sul...

