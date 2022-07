Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROGATORIA

Significato/Curiosita : Atto con cui un autorita giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali

Vengano compiuti dalla competente autorità nazionale (rogatoria interna) o straniera (rogatoria internazionale). estradizione processo (diritto) convenzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

