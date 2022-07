Vitello... piemontese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vitello... piemontese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Vitello... piemontese

Il vitello tonnato (vitel tonnè o vitel tonnà in piemontese) è un piatto tipico della cucina italiana che può essere servito sia come antipasto che come...

Lanari, vitello tonnato, una storia tutta italiana, su lacucinaitaliana.it, 3 settembre 2015. url consultato il 7 aprile 2018. ^ vitello tonnato, su ricette...