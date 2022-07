La usava Tarzan per spostarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La usava Tarzan per spostarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LIANA

Significato/Curiosita : La usava tarzan per spostarsi

Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio, vedi liana (nome). una liana è una pianta rampicante, in genere legnosa, che nasce al livello del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con usava; tarzan; spostarsi; usava la penna d oca; Si usava in edilizia; Si usava per il bucato; Si usava un tempo per disinfettare le sale operatorie e gli attrezzi chirurgici; La scimmietta di tarzan ; Il regno di tarzan ; Le usa tarzan per spostarsi; Le corde di tarzan ; Ama spostarsi di continuo; spostarsi a sinistra; Si usano per spostarsi a Venezia; Un turista che ama spostarsi ; Cerca nelle Definizioni