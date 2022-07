Una delle più diffuse varietà di pera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle più diffuse varietà di pera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : WILLIAMS

Significato/Curiosita : Una delle piu diffuse varieta di pera

La pera williams o bartlett, come è meglio conosciuta negli stati uniti e in canada, è una delle varietà più diffuse a livello commerciale. l'origine...

Serena jameka williams (saginaw, 26 settembre 1981) è una tennista statunitense. soprannominata the queen ("la regina"), è considerata una delle migliori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Gestisce la rimessa delle auto; Un nemico delle metropoli; È una delle più antiche città degli USA; La paga chi tarda con la rata delle imposte; Una delle specie di balena più diffuse al mondo; Squisite e diffuse pere; L adattamento alle idee più diffuse ; Martino e Bartolomeo pittori che diffuse ro il barocco italiano; Il Texas hold em ne è una varietà ; Radice della varietà lutea usata in un liquore; La varietà d una produzione; varietà di pecore; Muore di tisi in una famosa opera di Verdi fiore; Impera rono in Turchia; __ Lescaut, opera di Puccini; Tutela i colleghi opera i;