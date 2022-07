Una delle lingue più parlate al mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle lingue più parlate al mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CINESE

Un'altra tabella riassume le lingue per numero di parlanti totali al 2022 (ethnologue, 2022). le 45 lingue più parlate al mondo mettendo insieme i parlanti...

Lingua cinese etnia cinese cinese – ciò che afferisce alla cina altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «cinese»...

