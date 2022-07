Toglie valore a un decreto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Toglie valore a un decreto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REVOCA

Significato/Curiosita : Toglie valore a un decreto

Polizia giudiziaria e il pm. il decreto è motivato dell'autorità giudiziaria. tra le motivazioni che possono portare a un sequestro probatorio vi è l'acquisizione...

revoca – nel diritto amministrativo, atto amministrativo di secondo grado mediante il quale viene ritirato un altro atto amministrativo revoca – nel processo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

revoca – nel diritto amministrativo, atto amministrativo di secondo grado mediante il quale viene ritirato un altro atto amministrativo revoca – nel processo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con toglie; valore; decreto; toglie re le grinze dalla biancheria; Se poi toglie te ai poeti..; Si toglie andandosene; Si toglie quando si va via; Un uomo di grande valore ; Il valore dei danni; valore che indica una quantità in base 100; valore immutabile usato in scienza; Sorge per decreto statale; L annullamento di un decreto ; Sigla del decreto presidenziale; decreto del Presidente della Repubblica;