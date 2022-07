Un suo per gli Inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un suo per gli Inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ITS

Significato/Curiosita : Un suo per gli inglesi

gli inglesi (in lingua inglese: english) sono una popolazione di lingua germanica situata nella nazione costitutiva dell'inghilterra. le loro origini culturali...

Sharing sviluppati dal mit. its – codice iso 639-3 della lingua isekiri altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «its»... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con inglesi; Il calcio d angolo per gli inglesi Ing; È di esso per gli inglesi ; L enciclopedia che sta agli inglesi come a noi Italiani sta la Treccani; Il trucco del volto delle donne... inglesi ; Cerca nelle Definizioni