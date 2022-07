Segregazione razziale che fu adottata in Sudafrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segregazione razziale che fu adottata in Sudafrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : APARTHEID

Significato/Curiosita : Segregazione razziale che fu adottata in sudafrica

"partizione") era la politica di segregazione razziale istituita nel 1948 dal governo di etnia bianca del sudafrica, e rimasta in vigore fino al 1991. il suo...

L'apartheid (italiano: /apar'tajd/; afrikaans: [a'partit]; letteralmente "separazione", "partizione") era la politica di segregazione razziale istituita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

