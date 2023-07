Scarsi in lunghezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scarsi in lunghezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CORTI

Significato/Curiosità : Scarsi in lunghezza

Gli oggetti o gli elementi che sono scarsi in lunghezza o corti sono caratterizzati da dimensioni ridotte rispetto alla norma. Questa caratteristica può essere applicata a una varietà di cose, come capelli, vestiti, oggetti fisici o perfino eventi temporali. Gli oggetti corti possono spesso essere considerati compatti o piccoli, occupando meno spazio e avendo una lunghezza inferiore rispetto alla media. Nonostante la loro dimensione ridotta, gli oggetti corti possono ancora essere funzionali, utili e apprezzati per la loro versatilità o praticità in determinati contesti. L'importanza degli oggetti corti risiede nella loro capacità di adattarsi a spazi limitati o di fornire soluzioni efficienti in situazioni specifiche.

