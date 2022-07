Saluto che gli stranieri imparano presto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Saluto che gli stranieri imparano presto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CIAO

Significato/Curiosita : Saluto che gli stranieri imparano presto

la parola ciao (afi: ['tao]) è la più comune forma di saluto amichevole...

