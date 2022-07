Recipiente concavo utile anche per il bucato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente concavo utile anche per il bucato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BACINELLA

Significato/Curiosita : Recipiente concavo utile anche per il bucato

bacinella (anni 1950)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con recipiente; concavo; utile; anche; bucato; recipiente nel quale si scalda il latte; recipiente per il rancio; Piccolo recipiente da bar dotato di beccuccio; recipiente per la tavola; Piccolo legno concavo del violino; In geometria è concavo se è più ampio di 180 gradi; concavo al contrario; Un codice del cellulare utile in caso di furto o smarrimento; Inutile ripetizione di un concetto con parole diverse; Veicolo utile in caso di mancanza d acqua; Inutile , vuoto; Il caffè si ordina anche così; L erba velenosa detta anche napello; Lo sport conosciuto anche come volano; È obbligatoria anche per i ciclomotori; Antica lavoratrice addetta al bucato ; Recipienti di legno usati per fare il bucato ; Si usava per il bucato ; Catino per il bucato ; Cerca nelle Definizioni