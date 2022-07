Pupazzo di stracci uomo manovrato da altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pupazzo di stracci uomo manovrato da altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FANTOCCIO

Significato/Curiosita : Pupazzo di stracci uomo manovrato da altri

Decise allora di utilizzare un modello del rancor manovrato da un tecnico e di riprenderlo a velocità doppia in modo da eludere l'effetto "pupazzo". in aprile...

Uno stato fantoccio (a volte anche governo fantoccio) è una forma di governo che, anche se formalmente appartiene alla cultura del popolo governato, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con pupazzo; stracci; uomo; manovrato; altri; Il pupazzo rosso dall accento ligure; Un pupazzo ... in mezzo ai campi; Un pupazzo di peluche; Il pupazzo che difende... i terreni coltivati; Vanno a finirvi gli stracci ; Distruggere, stracci are: ridurre a __; Rovinato, stracci ato; stracci per pulire; Può sostituire l uomo ; Un uomo da poco può esserne una mezza; Mantello da uomo molto antico; Città umbra famosa per il suo duomo gotico; Un manovrato re comunale; manovrato ; Fantoccio manovrato dal basso; Guidato, manovrato ; Assegnare un proprio compito ad altri , delegare; Compra sempre per gli altri ; Il colpevole... assieme ad altri ; Risultare simpatici agli altri ;