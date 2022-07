Promuove il ritorno a condizioni di vita primitive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Promuove il ritorno a condizioni di vita primitive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NATURISMO

Significato/Curiosita : Promuove il ritorno a condizioni di vita primitive

il peggioramento delle condizioni di vita e la disillusione rispetto alle aspettative create dall'unificazione portarono a una serie di rivolte di popolo...

Ospitare il naturismo italiano organizzato è il lido di dante sul litorale di ravenna. nel 1999 viene riconosciuta legalmente al naturismo la prima spiaggia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

