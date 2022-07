Principale fiume in Puglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Principale fiume in Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OFANTO

Significato/Curiosita : Principale fiume in puglia

Voce principale: puglia. la regione confina a nord-ovest con il molise, a ovest con la campania, a sud-ovest con la basilicata ed è bagnata dal mar adriatico...

L'ofanto ('fanto, dal latino aufidus) è il più importante fiume della puglia per lunghezza, bacino e ricchezza d'acque; inoltre, con i suoi 134 km totali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

