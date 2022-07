Passare la gomma sullo scritto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passare la gomma sullo scritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CANCELLARE

Significato/Curiosita : Passare la gomma sullo scritto

Di gomma, divenuto poi il termine utilizzato per descrivere il comportamento delle istituzioni nei confronti delle ricostruzioni che attribuivano la causa...

Fabian cancellara (wohlen bei bern, 18 marzo 1981) è un ex ciclista su strada svizzero. professionista dal 2001 al 2016, soprannominato la locomotiva di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con passare; gomma; sullo; scritto; Far passare il tempo a un ospite; Oltrepassare la porta; Fa passare un treno da un binario a un altro; Svagare, spassare ; gomma naturale; gomma per auto; Una gomma per suole; Hanno un lembo gomma to; Località calabra sullo lonio; Grande porto pugliese sullo Ionio; Così è un assegno... fasullo ; La varietà di libri sullo stesso argomento; Antico manoscritto che riunisce più carte; Il Feuillet scritto re; Lo scritto re dei Saturnalia; Numero scritto in breve; Cerca nelle Definizioni