Parallelepipedo che si porta in viaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parallelepipedo che si porta in viaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VALIGIA

Significato/Curiosita : Parallelepipedo che si porta in viaggio

D'abbigliamento. normalmente è fabbricata in cuoio, plastica o tessuto ed ha la forma di un parallelepipedo. la parola ha un'etimologia incerta: potrebbe...

Sembrava troppo scontata. valigia farmers trading co, 1852 schizzo di una valigia chiusura moderna di una valigia una valigia di perline, creata tra il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con parallelepipedo; porta; viaggio; Monumento a forma di parallelepipedo allungato; Pietra da costruzione tagliata a parallelepipedo ; Un monitor che riporta informazioni per il pubblico; Importa nte centro della Riviera del Brenta; porta te a perdere le staffe; Lo porta il cane; Programmi di viaggio ; Un famoso viaggio durato 10 anni; Percorsi... di viaggio ; La seconda parte del viaggio ;