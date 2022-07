Ogni tanto è meglio farsela controllare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ogni tanto è meglio farsela controllare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRESSIONE

(cara). farsela addosso equivalente a farsela sotto, farsela nei calzoni; significa avere tanta paura da perdere il controllo degli sfinteri anali e uretrali...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pressione (disambigua). la pressione è una grandezza fisica, definita come il rapporto tra il...

