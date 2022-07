Un monitor che riporta informazioni per il pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un monitor che riporta informazioni per il pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TOTEM

Significato/Curiosita : Un monitor che riporta informazioni per il pubblico

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi totem (disambigua). un totem – in antropologia – è un'entità naturale o soprannaturale che ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con monitor; riporta; informazioni; pubblico; Fermo immagine del monitor ; Un simbolo sul monitor del computer; Ha il monitor e la tastiera; monitor are di nascosto; riporta re la concordia; riporta ta su farmaci e prodotti alimentari; riporta all aspetto originario; Non riporta no danni dopo un incidente; Dare informazioni formative e abilitanti; Importante agenzia statunitense di informazioni giornalistiche; Attività di intelligence di furti di informazioni ; Contiene le informazioni digitali ing; Nel Medioevo teneva un banco pubblico di gioco; Artista che si esprime al meglio in pubblico ; Un cinema che può ospitare molto pubblico ; Locale pubblico ... col Suonatore; Cerca nelle Definizioni