Locale tra solaio superiore e tetto di una casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale tra solaio superiore e tetto di una casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOFFITTA

Significato/Curiosita : Locale tra solaio superiore e tetto di una casa

(martène in dialetto locale) è un comune italiano di 47 006 abitanti della provincia di taranto in puglia. centro agricolo, commerciale e industriale noto...

soffitta è una stanza sottotetto di un edificio, formata dallo spazio al di sotto delle falde della copertura e al di sopra del solaio del soffitto del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con locale; solaio; superiore; tetto; casa; locale degli ospedali mantenuto asettico; Un locale può esserlo per ferie; locale ... alle 17; locale pubblico... col Suonatore; L opposto del solaio ; solaio con un sinonimo; L ambiente agli antipodi del solaio ; In casa e in solaio ; L elemento superiore di una colonna; Parte superiore del costume; È superiore a cav; Grado superiore al carabiniere scelto; Il Muratori architetto e innovatore in urbanistica; tetto non piatto di edificio; Aperture nel tetto ; Il più antico ordine architetto nico greco; Se saltano si allaga la casa ; Una casa del gruppo Volkswagen; Si lucidano in casa ; casa di moda; Cerca nelle Definizioni