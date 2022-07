La lettura di un immagine effettuata con uno scanner - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lettura di un immagine effettuata con uno scanner. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCANSIONE

Significato/Curiosita : La lettura di un immagine effettuata con uno scanner

Nell'effettuare la scansione di un'immagine precedentemente stampata, oppure sotto forma di negativo o diapositiva, con uno scanner d'immagini oppure di effettuare...

3d virtuale del paesaggio fotografato. la scansione video può essere progressiva o interlacciata. scansione è anche l'azione che compie un programma,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con lettura; immagine; effettuata; scanner; lettura ad alta voce di uno spartito musicale; Effettua la lettura di Dvd e Blu-ray; Recitazione o lettura solenne di un testo; Diede nome a un sistema di lettura per i non vedenti; immagine sacra bizantina; immagine virtuale di un utente; immagine in breve; immagine realizzata con l uso di tessere colorate; Relativo a una pratica effettuata mediante l inalazione di profumi; Un operazione effettuata dal falegname; Un indagine medica effettuata su un gruppo di persone; L esperienza formativa effettuata in un azienda; Spesso è anche dotata della funzione di scanner ; Cerca nelle Definizioni