L ispettore antagonista di Lupin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ispettore antagonista di Lupin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZENIGATA

Significato/Curiosita : L ispettore antagonista di lupin

Voce principale: lupin iii. le avventure di lupin iii ( rupan sansei) è la prima serie televisiva anime basata sul manga lupin iii di monkey punch....

Koichi zenigata ( zenigata koichi), di solito chiamato ispettore zenigata ( zenigata keibu) e soprannominato zazà o papà zenigata da lupin... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

