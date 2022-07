Il faraone cui si deve la più grande piramide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il faraone cui si deve la più grande piramide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CHEOPE

Significato/Curiosita : Il faraone cui si deve la piu grande piramide

13425 la piramide di cheope, conosciuta anche come grande piramide di giza o piramide di khufu, è la più antica e più grande delle tre piramidi principali...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cheope (disambigua). cheope, ellenizzazione (, cheops) dell'originale khufu; per intero:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

