Faceva esclamare al pulcino Calimero Come lava - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : AVA

ava lavinia gardner (smithfield, 24 dicembre 1922 – londra, 25 gennaio 1990) è stata un'attrice statunitense. l'american film institute ha inserito la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con faceva; esclamare; pulcino; calimero; come; lava; faceva coppia fissa con Topo Gigio in tv; faceva no recipienti di rame; Una donna che faceva fatture; Ne fa parte Luxor, ne faceva parte Tebe; Lo può esclamare chi si accorge di un errore; Può fare esclamare Salute; Lo può esclamare chi sta giocando a poker; Fa esclamare a don Abbondio: Chi era costui; Nudo come un pulcino ; Voce di pulcino ; Piccolo e nero pulcino del Carosello; La lamentela... del pulcino ; Trarre come deduzione; Lo sport conosciuto anche come volano; Pungenti come certe salse; Dicono che quella di cioccolatini sia come la vita; Filava più del diretto; La lava stoviglie serve a pulirli; Contiene l acqua per lava re il pavimento; Indottrinare: fare il lava ggio del __;