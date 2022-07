Dividere in parti qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dividere in parti qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCOMPORRE

Significato/Curiosita : Dividere in parti qualcosa

Significati: si dice di ciò che non si può dividere (secari) per niente (l'unità). si dice di ciò che non si può dividere per la sua solidità física, anche se...

scomporre e ricomporre è il decimo album in studio di fabio concato. il disco esce nel 1994 (pubblicato dalla mercury records) ed è una raccolta di brani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

