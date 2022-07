Lo è la colpa, quando hai torto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la colpa, quando hai torto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TUA

Significato/Curiosita : Lo e la colpa, quando hai torto

Riconoscere che aveva torto, o come ultima risorsa quando è finalmente incapace di presentare un argomento razionale. esempio -"il sole è a meno di 10 chilometri...

tua – fiume affluente del douro (portogallo) testo unico in materia ambientale trinity university of asia – università filippina tua – azienda di trasporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Era sua la colpa in una canzone di Vasco Rossi; Si punta per incolpa re; Aiuta a discolpa rsi; quando si accende appaiono varie icone; quando si sente si dice Salute; quando è vasto comprende moltissimi pezzi; Si colgono... quando si presentano; Il torto ra attore; Verso da torto ra... o verbo da idraulici; Mauro Corona l ha vinto nel 2011 con La fine del mondo storto ; torto volontario che danneggia;