I canali con le gondole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I canali con le gondole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RII

Significato/Curiosita : I canali con le gondole

Storica. in queste gare si usano anche gondole di formato ridotto a due rematori dette gondolini. le gondole da regata oltre a essere più leggere presentano...

Toponomastica cittadina alcuni dei rii di dimensione minore vengono denominati con il termine di rielo. alcuni rii, sia pure rettificati per esigenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con canali; gondole; Incontro terapeutico con lo psicanali sta; Maddalena __, velina in coppia con la canali s; Interrompono i film su tanti canali televisivi; canali s, Graziani, Caracciolo; Il cantiere per le gondole ; Si percorrono con le gondole ; Caratteristico canale percorso da gondole ; Strade... per gondole ; Cerca nelle Definizioni