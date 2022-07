Si applica quando si viola una legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si applica quando si viola una legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SANZIONE

Significato/Curiosita : Si applica quando si viola una legge

Applicare retroattivamente una legge penale successiva favorevole all'agente, in due casi: abolizione del reato: si applica retroattivamente anche già...

Prescritto, prevedendo una sanzione volta a scoraggiarla. va detto che, se la maggioranza delle norme di condotta è assistita da una sanzione, vi possono essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con applica; quando; viola; legge; Distintivo applica to su colletto o spalline; Tenace, che si applica assiduamente; Non rispettati, inapplica ti; applica rsi per imparare; Il pan di quando non è zuppa; quando si sente si dice Salute; Lo è la colpa, quando hai torto; quando si accende appaiono varie icone; La viola dei trovatori; Una verdura nera, viola o bianca; Chi non lo batte viola la legge; Pianta dai fiori viola cei; La legge fondamentale dello Stato; È proverbialmente legge ra; Frivole, legge re; legge re carrozzelle; Cerca nelle Definizioni