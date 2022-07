Si usano ad alta quota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano ad alta quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosita : Si usano ad alta quota

Esempio prima della salita al monte bianco si pensava che una sola notte trascorsa su un ghiacciaio ad alta quota potesse essere fatale. l'ascensione sulle...

Altri significati, vedi sci (disambigua). lo sci è un mezzo di trasporto e un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con usano; alta; quota; In cucina... causano molte lacrime; Li usano i falegnami; usano la fotocopiatrice; Si usano per cancellare il gesso; Città con la parte alta e la parte bassa; Diventa alta tardi; alta ri nei rebus; Entusiasti, esalta ti; Rapida perdita di quota aerea; quota parte di un debito; Offerta che si lancia su un azienda quota ta; Case in legno ad alta quota ; Cerca nelle Definizioni