Una statuetta premio - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : OSCAR

Significato/Curiosita : Una statuetta premio

Nome ufficiale della statuetta dorata che fa da prova concreta di ricezione del premio è academy award of merit (dall'inglese "premio di merito dell'accademia")...

L'academy award, conosciuto anche come premio oscar o semplicemente oscar, è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché venne... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con statuetta; premio; Una statuetta -premio; .statuetta da red carpet; Una statuetta nel presepe; statuetta da... red carpet; La Cate premio Oscar per The aviator; Come un premio molto desiderato; premio che va al collo; Titola il libro di Jennings premio Bancarella 1982; Cerca nelle Definizioni