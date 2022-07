Trenta in giugno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trenta in giugno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIORNI

Significato/Curiosita : Trenta in giugno

Elisabetta trenta (velletri, 4 giugno 1967) è una politica italiana, ministro della difesa nel governo conte i, dal 1º giugno 2018 al 5 settembre 2019...

Disambiguazione – "giorni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi giorni (disambigua). il giorno o la giornata, costituita dal dì e dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

