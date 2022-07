Tetto non piatto di edificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tetto non piatto di edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPIOVENTE

Significato/Curiosita : Tetto non piatto di edificio

Superiore dell'edificio che ha la funzione di preservare l'ambiente interno dagli agenti atmosferici e dall'invasione di animali. tecnicamente per tetto in senso...

Principale: facciata. la facciata a capanna, chiamata anche "facciata a doppio spiovente", è un termine architettonico usato per definire la forma della facciata...

