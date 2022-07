Pentole di coccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pentole di coccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OLLE

Significato/Curiosita : Pentole di coccio

Ceramica smalto vetroso, generalmente utilizzato per pentole in coccio i reperti più antichi di pentole sono realizzati in terracotta od in pietra ollare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi olle (disambigua). olle (le óle in dialetto valsuganotto) è l'unica frazione del comune borgo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

