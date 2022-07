Gli interni minimalisti ne hanno pochi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli interni minimalisti ne hanno pochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOBILI

Significato/Curiosita : Gli interni minimalisti ne hanno pochi

Oggetto che gli conferiva forza. l'autore irlandese samuel beckett è anch'esso conosciuto per i suoi lavori minimalisti. lo stile minimalista si applica...

Emergenti della borghesia. consoles, cassettiere, mobili d'angolo e scrivanie non sono solo mobili innovativi, ma anche più leggeri ed eleganti. in quello...

