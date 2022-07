Genuino, reale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genuino, reale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VERACE

Significato/Curiosita : Genuino, reale

Termine latino germanus, che vuol dire fratello e per esteso "vero", "genuino", "reale" (da germen, "germoglio"), d'altro canto può anche costituire un etnico...

Sinonimo di ruditapes decussatus [linnaeus 1758], conosciuta come vongola verace, è un mollusco bivalve della famiglia veneridae. si può trovare nel mar... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con genuino; reale; genuino ... a Napoli; Tutt altro che genuino ; genuino , non contraffatto; Sincero e genuino , come un gesto o un atto; Tono di rosso ma anche cereale ; Un volo in un mondo irreale ; Si trova nell emisfero boreale ; Antica capitale reale del Montenegro; Cerca nelle Definizioni