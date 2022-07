Facce, volti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Facce, volti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VISI

Significato/Curiosita : Facce, volti

Soggetti che ne vengono colpiti di riconoscere i tratti di insieme dei volti delle persone; può presentarsi in forma pura o associata ad agnosia visiva...

Giovanni battista visi – storico italiano monika visi, nota come monique covet – ex attrice pornografica ungherese stefano visi – ex calciatore italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

