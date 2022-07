Era una vecchia classe velica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era una vecchia classe velica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IOR

Significato/Curiosita : Era una vecchia classe velica

Espressa in cv inferiore al 50% della superficie velica misurata in metri quadrati (esempio superficie velica 80 m², potenza massima 40 cv).[senza fonte] si...

L'istituto per le opere di religione (acronimo: ior), comunemente conosciuto come "banca vaticana", è un'istituzione finanziaria pubblica della santa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con vecchia; classe; velica; Alla vecchia maniera: all __; Lo strumento tzigano in una vecchia canzone; Relativi alla vecchia ia; Una vecchia marca automobilistica; classe sociale di commercianti e imprenditori; Gestisce il Paese: classe __; Il punteggio acquisito dallo studente nelle mansioni svolte in classe ; classe subalterna dell Antica Roma; Vecchia classe velica ; La più famosa competizione velica del mondo; Partecipante ad una gara velica ; Una competizione velica ; Cerca nelle Definizioni