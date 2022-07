Detto anche inizialismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto anche inizialismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ACRONIMO

Significato/Curiosita : Detto anche inizialismo

"estremità" + µa, ònma, "nome"), o inizialismo, è un nome formato con le lettere o le sillabe iniziali (o talvolta anche finali), o più genericamente con...

acronimo sia una sigla, mentre radar (radio detection and ranging) è un acronimo ma non è una sigla. d'altra parte, non tutte le sigle sono acronimi:... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con detto; anche; inizialismo; Allenatore portoghese detto The special one; detto anche monticazione; Assegna uno scudetto ; Non disdetto ; Così è anche chiamato l hamburger; Si può esserlo anche di conoscenza; Togliere le grinze dalla bianche ria; Detto anche monticazione; Cerca nelle Definizioni