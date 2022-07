Così è anche chiamato l hamburger - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è anche chiamato l hamburger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SVIZZERA

Significato/Curiosita : Cosi e anche chiamato l hamburger

(fino al 1997) il prodotto più noto di burger king è un hamburger chiamato whopper, nato nel 1957 e caratterizzato dalla carne cotta direttamente sulla...

798562; 8.231973 la svizzera (in tedesco schweiz, in francese suisse, in romancio svizra), ufficialmente confederazione svizzera (in tedesco schweizerische... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

così erano chiamate dai greci le ninfe dei fiumi; Castore e Polluce erano chiamati così ; così è la cima bianca di un monte; così è detta la vocale accentata; Si può esserlo anche di conoscenza; Detto anche inizialismo; Togliere le grinze dalla bianche ria; Detto anche monticazione; chiamato ad andare; Così era chiamato Ovidio; Anche così viene chiamato il leone marino; Così una volta era chiamato il lavello; Una salsa per l hamburger ; Un piccolo elettrodomestico utile per fare hamburger o polpette; La salsa per l hamburger ; La salsa per l hamburger ;