Castore e Polluce erano chiamati così - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Castore e Polluce erano chiamati così. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIOSCURI

Significato/Curiosita : Castore e polluce erano chiamati cosi

Contraddistingue questa costellazione è la presenza delle due brillanti stelle castore e polluce, di luminosità molto simile e che hanno suggerito l'idea di due...

Significati, vedi castore (disambigua). i diòscuri (in greco antico: ds, dióskouroi - in latino: dioscuri) ovvero càstore (in greco antico: st... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con castore; polluce; erano; chiamati; così; Lo erano i Dioscuri castore e Polluce; Così erano detti castore e Polluce; Rivelò a castore e Polluce dove Teseo aveva nascosto Elena; Il gemello di polluce ; Lo erano i Dioscuri Castore e polluce ; Il Dioscuro gemello di polluce ; Era il fratello di polluce ; Così erano chiamate dai greci le ninfe dei fiumi; erano emessi dai condannati veneziani sul ponte; Gli enti che operano esclusivamente a fini benefici; erano in fiore in una canzone di Wilma Goich; chiamati a partecipare a una festa; chiamati .... dal medium; Gli insetti Emitteri chiamati in un altro modo; I punti che sono anche chiamati vertici trigonometrici; così erano chiamate dai greci le ninfe dei fiumi; così è anche chiamato l hamburger; così è la cima bianca di un monte; così è detta la vocale accentata; Cerca nelle Definizioni