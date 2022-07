Il valore dei danni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il valore dei danni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ENTITÀ

Significato/Curiosita : Il valore dei danni

Approssimativamente traducibile con dolo - o gross negligence (colpa grave). nel caso dei danni punitivi, alla funzione risarcitoria, tipica della sanzione per illecito...

Uno spirito inteso quale entità spirituale è nella storia delle religioni un fenomeno variamente definibile, a seconda del contesto storico e della tradizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con valore; danni; valore che indica una quantità in base 100; valore immutabile usato in scienza; Taroccato o di poco valore ; valore Capitale; Valutano i danni per le assicurazioni; Non riportano danni dopo un incidente; Vi si corre per arginare i danni ; Insieme di accordi segreti ai danni di altri; Cerca nelle Definizioni