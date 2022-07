Dà una farina colorata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà una farina colorata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MAIS

Significato/Curiosita : Da una farina colorata

Tempera, coloranti alimentari oppure colorata a posteriori con acquerelli, acrilici o tempere miste a colla vinilica. una volta modellati, gli oggetti vanno...

Disambiguazione – "mais" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mais (disambigua). il mais (zea mays l., 1753), anche chiamato granturco... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con farina; colorata; farina di origine canadese; Fornisce la farina per i pizzoccheri; Miscuglio di farina e acqua; Ridurre il grano in farina ; Ventola colorata per bambini; Pianta colorata che fiorisce in autunno e inverno; colorata come l arcobaleno; colorata come un metallo prezioso; Cerca nelle Definizioni