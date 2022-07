Togliere le grinze dalla biancheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Togliere le grinze dalla biancheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STIRARE

Significato/Curiosita : Togliere le grinze dalla biancheria

Adulti o i compagni più grandi imitando le loro attività come lavare, stirare, spolverare, cucinare, accudire a un bambino piccolo ma anche insegnare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con togliere; grinze; dalla; biancheria; togliere validità giuridica; togliere ... la marcia; L atto di togliere la neve; togliere , estirpare; Togliere le grinze oppure adulare; grinze ; grinze , rughe; Vi si eliminano grinze ; Fratello di Sergio Mattarella ucciso dalla mafia; È formato dalla combinazione di più monomeri; La qualità di un opera d arte di stimolare sensi diversi dalla vista; Cucina permessa dalla religione ebraica ebr; Un erba per la biancheria ; Ornamento da biancheria ; Tessuto per biancheria femminile; Profumo per biancheria ; Cerca nelle Definizioni