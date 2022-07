Il tasto del Computer... per uscire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tasto del Computer... per uscire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ESC

In una tastiera per computer esc esc, o escape è un tasto originariamente utilizzato per generare le "sequenze di escape" (sequenza di codici ascii aperti...

Eurovision song contest (esc) - festival musicale internazionale nato nel 1956 a lugano e organizzato annualmente dai membri dell'unione europea di radiodiffusione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con tasto; computer; uscire; tasto che ferma per un po il suono della sveglia; Un tasto del videoregistratore; tasto che azzera un sistema; Un tasto sul videotape; L avviamento iniziale del computer ; computer Numerical Control; TAC: Tomografia __ computer izzata; È un computer ridotto; Fare uscire il contenuto da un recipiente; uscire dal solito tran tran; Riuscire ad evitare; Proporre di uscire insieme per un appuntamento; Cerca nelle Definizioni