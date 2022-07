Sorge in mezzo all acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorge in mezzo all acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISOLA

Significato/Curiosita : Sorge in mezzo all acqua

L'acqua pesante è acqua contenente una percentuale significativa dell'isotopo dell'idrogeno deuterio rispetto alla normale acqua, contenente in gran parte...

Vedi isola (disambigua) o isole (disambigua). un'isola (dal latino insula) è una porzione di terra interamente circondata dall'acqua. un'isola può trovarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con sorge; mezzo; acqua; sorge nel Torinese; La parte in cui sorge il Sol; Le sorge nti del Njemen; Vi sorge Belmopan; Scocca dopo mezzo dì; La regione con Tolmezzo ; In mezzo al Pantheon; Tirare in mezzo ; Avversione verso l acqua , sintomo di rabbia canina; Ampia vasca artificiale contenente acqua dolce; Si getta in acqua sperando; Pulite con l acqua ;