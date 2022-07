Lo sono i conflitti... fratricidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i conflitti... fratricidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INTESTINI

Significato/Curiosita : Lo sono i conflitti... fratricidi

Molto acclamata, ma soprattutto servì a far conoscere la storia del conflitto fratricida che si stava consumando nel paese iberico. guernica viene generalmente...

Ripiegato più volte su sé stesso. l'intestino è distinto in due parti principali, intestino tenue e intestino crasso. l'intestino tenue è un organo cavo di forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

