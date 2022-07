Rivestito di metallo lucente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivestito di metallo lucente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CROMATO

Significato/Curiosita : Rivestito di metallo lucente

Atomico 47. è un metallo di transizione tenero, bianco e lucido; l'argento è il migliore conduttore di calore ed elettricità fra tutti i metalli, e si trova...

Inquinamento ambientale. la presenza di cromato o di dicromato è strettamente legata al ph: in ambiente basico predomina il cromato (giallo) mentre ad alti valori...

