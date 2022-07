Può servire per... due piccioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può servire per... due piccioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FAVA

Significato/Curiosita : Puo servire per... due piccioni

Superarono di circa due milioni quelli favorevoli alla monarchia, mentre le schede nulle furono solo 1 498 136 ^ relazione di attilio piccioni al i congresso...

Disambiguazione – "fava" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fava (disambigua). la fava (vicia faba l. 1753) è una pianta della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

