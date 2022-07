Procede pancia a terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Procede pancia a terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VERME

Significato/Curiosita : Procede pancia a terra

Croce in ferro battuto con alla sua cima un gallo che presenta 3 buchi in pancia, in ricordo dei 3 colpi di spillo ricevuti durante la notte. le tre cime...

Con il termine verme si indicano comunemente animali appartenenti a diversi phyla, invertebrati, generalmente di piccole dimensioni e dal corpo allungato...

Altre definizioni con procede; pancia; terra; procede zigzagando; Un modo di procede re al buio; Le precauzioni consigliate per procede re con prudenza; procede re oscillando; La pancia di Falstaff; Aveva per scudiero Sancio pancia ; L animale con pelliccia che nuota a pancia in su; pancia ... piuttosto insolita; terra di pagode; La terra dei kibbut; Arbusto mediterra neo sempreverde; Lultimo... in Inghilterra ;